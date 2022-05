Brits ex-parlementslid krijgt celstraf wegens aanranding van vijftienjarige jongen in 2008

Een voormalig parlementslid van de Britse Conservatieve partij heeft maandag anderhalf jaar cel gekregen wegens aanranding van een destijds vijftienjarige jongen in 2008. Hij werd in april schuldig bevonden, zo berichtte SkyNews.

De voormalige parlementariër Imran Ahmad Khan die homoseksueel is, zou de jongen in een huis in Staffordshire met gin-tonics dronken hebben gevoerd en hierna gedwongen om porno te kijken en hem aangerand. De jongen vluchtte het huis uit en maakte melding van het incident, maar diende geen officiële klacht in. Daarmee was de zaak voor de plaatselijke politie afgedaan.

Het slachtoffer veranderde in december 2019 van gedachten “toen alles terugkwam” toen Khan kandidaat was in de parlementsverkiezingen in kiesdistrict Wakefield en daar vervolgens voor de Conservatieven een zetel won. Khan ontkent dit en zegt destijds enkel aardig te hebben willen zijn, maar dat de jongen overstuur raakte toen ze over seksuele geaardheid gingen praten.

Het slachtoffer vertelde de rechtbank hoe hij zich voelde nadat Khan hem had betast: “bang, kwetsbaar, verdoofd, geschokt en verrast”. “Door deze aanranding heb ik het tijdens mijn puberjaren steeds moeilijk gehad met aanrakingen.” Daarnaast zou hij ook te kampen hebben gehad met zelfmoordgedachten.

De 48-jarige Khan moet nu een straf van achttien maanden uitzitten, “de helft in hechtenis, vrijgelaten voor de rest van de termijn, onder voorbehoud van herroeping indien u een nieuw misdrijf begaat”, aldus de rechter. Op 23 juni staan verkiezingen gepland om zijn mandaat te vervangen.