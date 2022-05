Aantal gevallen van apenpokken in Groot-Brittannië gestegen tot 56

Het aantal gevallen van apenpokken in Groot-Brittannië is ruim verdubbeld. Het steeg met 36 tot 56 bevestigde gevallen sinds 7 mei, meldt de Britse gezondheidsautoriteit UKHSA.

In Groot-Brittannië werden ruim twee weken geleden de eerste gevallen van de ziekte in Europa vastgesteld. Inmiddels verspreidt de aandoening zich gestaag.

“Omdat dit virus zich verspreidt via nauw lichamelijk contact, roepen we iedereen op om uit te kijken naar ongewone huiduitslag of veranderingen”, stelt Susan Hopkins van UKHSA. Een aanzienlijk deel van de gevallen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa heeft zich voorgedaan bij homo- of biseksuele mannen, zei ze. Daarom worden zij extra aangespoord om op dergelijke symptomen te letten, aldus Hopkins.

De Britten zijn inmiddels begonnen met het vaccineren van mensen die een groot risico lopen omdat zij contact hebben met besmette personen. Na de toediening van de eerste ruim 1.000 doses van het middel Imvanex zijn er nog meer dan 3.500 doses beschikbaar, aldus de autoriteiten.

De Britse autoriteiten raden hoogrisicontacten van besmette personen een quarantaine van drie weken aan. Het gaat dan om mensen die in hetzelfde huis wonen en seksuele partners.