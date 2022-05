Lockdown in Noord-Korea, maar Kim Jong-un draagt als enige geen mondmasker op begrafenis

Hyon Chol-hae, die stierf op 19 mei, was naast een belangrijke Noord-Koreaanse legerofficier ook de mentor van de voormalige leider Kim Jong-il, die in 2011 het leven liet. Op de begrafenisceremonie die vandaag plaatsvond, waren volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA een groot aantal soldaten en burgers aanwezig om hun medeleven te betuigen aan de overleden officier. Ook de huidige leider Kim Jong-un was van de partij. Hij hielp met het dragen van de kist en strooide aarde over het graf op de nationale begraafplaats. Dat tonen beelden van de Noord-Koreaanse staatsmedia. Daarop is ook te zien dat de leider als enige geen mondmasker draagt, ondanks de corona-uitbraak die in het land aan de gang is.

Niet gevaccineerd en ondervoed

Op 12 mei werd voor het eerst een besmetting met het coronavirus geregistreerd in het land. Sindsdien meldt Noord-Korea vooral hoeveel mensen koorts hebben. Op maandag stond dit aantal nog op 2,8 miljoen van de in totaal 26 miljoen inwoners, waarvan 68 mensen stierven. Als die mensen met koorts werkelijk corona zouden hebben, ligt het sterftecijfer volgens experten zeer laag.

Experten denken ook dat niet alle doden gemeld worden om het imago van Kim Jong-un te beschermen. De meerderheid van de bevolking is immers niet gevaccineerd en tot wel 40 procent van de bevolking zou ondervoed zijn. Daardoor zou het aantal doden heel wat hoger moeten liggen dan de cijfers die Noord-Korea meldt. Ondertussen blijft het land buitenlandse steun van onder andere Zuid-Korea en de Verenigde Staten afwijzen. Het land heeft zelf echter niet genoeg medicatie en medische apparatuur om alle zieken te verzorgen.

In de hoop het virus klein te krijgen, heeft Noord-Korea momenteel een lockdown ingevoerd. De inwoners mogen zich bijvoorbeeld niet meer tussen de regio’s verplaatsen. Belangrijke industriële en landbouwactiviteiten gaan wel gewoon door om te voorkomen dat de economie nog meer verzwakt. (NB)