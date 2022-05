Ontdekking van tweede babylijkje vergroot mysterie over verdwenen kinderen in Israël

Het mysterie rond de paar duizend kinderen die in de jaren 50 in Israël verdwenen, is maandag nog groter geworden: in een graf van een kind werd, tot verrassing van de autoriteiten, maandag niet één maar twee lichaampjes gevonden.

De familie van Usiel Churi, die 1 jaar was toen hij in 1953 dood verklaard werd, had gehoopt dat de opgraving de onduidelijkheid over zijn lot zou wegnemen. De jongen zou één van de vele kinderen zijn die destijds ontvoerd of onterecht dood verklaard werden, zodat ze weggehaald konden worden bij hun families en opgevoed worden door kinderloze Holocaustoverlevers.

De opgraving van maandag werd beschouwd als een eerste stap om meer te weten te komen over wat er met de jongen gebeurde. De ontdekking van een tweede lichaam leidde echter tot nog meer vragen, aldus de familie. De opgravingswerken werden stopgezet. “We kregen te horen dat het onderzoek enkel kan verdergaan na een beslissing van een rechtbank”, aldus Churi’s zus Masal Berko, die nog zei teleurgesteld te zijn.

Volgens de familie, afkomstig van het Tunesische eiland Djerba, werd de jongen in verdachte omstandigheden dood verklaard. “Sinds hij verdween is al 69 jaar gepasseerd”, aldus Berko aan een Israëlische tv-zender. “We willen enkel de waarheid.”

Compensatie

Het Israëlische ministerie van Gezondheid had gehoopt om DNA-stalen te nemen uit het graf in een begraafplaats nabij Tel Aviv. Na de ontdekking in het graf deed het ministerie geen nieuwe verklaringen.

In de jaren 50 zouden 1.500 tot 5.000 kinderen van Joodse immigranten, uit Jemen en andere landen, in onopgehelderde omstandigheden verdwenen zijn in Israël. De schatting is van de Amram-vereniging, die veel van de verhalen onderzocht heeft. Velen verdwenen in de chaos die gepaard ging met de luchtbrug die vele families destijds naar Israël bracht. Volgens de zus leed Uriel aan polio, maar was hij niet in levensgevaar toen de autoriteiten aanboden om voor hem te zorgen, zodat de familie gespaard bleef van lange ritten naar het ziekenhuis. Achteraf kregen de ouders het lichaam nooit te zien.

Ook vandaag is dus nog veel onduidelijk over het lot van die kinderen. De Israëlische regering bevestigde in 2016 een groot deel van die angsten, en nadat een reeks onderzoekscommissies evenmin opheldering konden brengen werd in 2018 een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte om vermoedelijke slachtoffers op te graven.

Vorig jaar drukte de Israëlische regering zijn spijt uit en kondigde ze compensatiepremies aan ter waarde van 162 miljoen sjekel (45,5 miljoen euro) voor de getroffen families.