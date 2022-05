Politie bevestigt: prikletsels vastgesteld bij KV Mechelen-supporters

Het gaat in totaal om veertien mensen. Enkele van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht, anderen kregen verzorging in de medische post van het voetbalstadion.

De precieze omstandigheden worden op dit moment nog onderzocht, maar Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek laat weten dat er bij de slachtoffers prikletsels zijn vastgesteld. Verschillende slachtoffers zouden deze getoond hebben en dit werd ook zo opgenomen in hun proces-verbaal, maar de letsels zijn nog niet medisch vastgesteld, aldus de politiewoordvoerder.

"De eerste vaststellingen zijn duidelijk", aldus Van de Sande. "Dat wil zeggen dat de meldingen van de slachtoffers duidelijk en goed omschreven waren. Ook de medische vaststellingen zijn duidelijk, in die zin dat er prikkwetsuren zijn, dat de mensen wel degelijk onwel zijn geworden en dat dit medisch is vastgesteld."

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er gebeurd is en of er kwaad opzet in het spel is. Onder meer camerabeelden zullen worden bekeken. Uit een eerste toxicologische analyse zou blijken dat er geen sporen van verdovende middelen zijn gevonden in het bloed van de slachtoffers.