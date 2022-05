Lommel trekt ervaren doelman Kristof Van Hout aan: “Iemand met echt Lommel-hart”

De 35-jarige Van Hout komt over van reeksgenoot KVC Westerlo, dat de promotie naar 1A afdwong maar waar hij reservedoelman was die het wedstrijdblad meestal niet haalde en al wat ervaring opdeed als keeperstrainer bij de beloften. Zijn eerste stappen in het profvoetbal zette hij bij het Nederlandse Willem II, waarna hij in ons land in het doel stond bij KV Kortrijk (twee passages), Standard, KRC Genk en Westerlo (sinds 2015). Tijdens de jaargang 2014/15 proefde hij van een exotisch avontuur bij het Indiase Delhi Dynamos.

“Kristof brengt uiteraard veel ervaring, maar misschien nog belangrijker is dat hij een echte Lommelaar is”, zegt CEO Mike Green over Van Hout, die in de jeugdreeksen voor KVSK United speelde. “Met deze transfer brengen we nog iemand extra in de kleedkamer uit de streek, iemand die de supporters kennen en iemand met een echt Lommel-hart.”

Lommel eindigde het voorbije seizoen op de zesde plaats in 1B.