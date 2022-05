EK voetbal U17: Jonge Duivels liggen ondanks zege na groepsfase uit toernooi

In de eerste helft in Nes-Ziona vielen geen doelpunten. Stanis Idumbo-Muzambo (62.) bracht de jonge Belgen op strafschop na ruim een uur spelen voor. Jorne Spileers (73.) scoorde niet veel later de 2-0. Can Uzun (76.) milderde, maar invaller Chemsdine Talbi (77.) zette snel de 3-1 eindscore op het bord.

België speelde in zijn eerste EK-duel in groep C 1-1 gelijk tegen Servië. Nadien volgde een 2-0 nederlaag tegen Spanje. Servië en Spanje deelden de punten (1-1) op de derde speeldag. Spanje wint de groep met zeven punten, voor Servië (5 ptn) dat als tweede doorstoot. België (4 ptn) en een puntenloos Turkije zijn uitgeschakeld.

Het team van bondscoach David Penneman kwalificeerde zich voor het EK door eind maart op de eliteronde (laatste kwalificatieronde) in Bosnië-Herzegovina als tweede te eindigen in zijn groep, achter Spanje (dat met 1-0 te sterk was) maar voor gastland Bosnië-Herzegovina (6-0 winst) en Estland (8-1 winst). Nederland is de tweevoudige titelverdediger op het EK min 17. Jong Oranje versloeg in 2019 in de laatste editie, die in Ierland werd georganiseerd, Italië in de finale en verlengde zo zijn titel. België strandde toen in de kwartfinales na 0-3 verlies tegen Oranje.

Opstelling België: Epolo - Burlet (73. Monticelli), Spileers, Piedfort, Sabbe (cap) - Idumbo Muzambo, Vermeeren, Mawete Kinsiona, - Godts (80. Fofana), Çanak (46.Talbi), Agyei (90. Soelle Soelle).

Bondscoach: David Penneman (Bel)