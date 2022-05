Schiphol opnieuw toneel van ‘zeer gevaarlijke’ chaos: urenlange rijen en mensen die onwel worden

Schiphol waarschuwt inmiddels onomwonden dat het de komende weken tot urenlange rijen kan komen. Dat gebeurde ook maandag, aldus een woordvoerder. Soms stonden er rijen van vijf uur. “Er was minder personeel dan gepland en het was wel een erg drukke dag. De komende tijd is het ongeveer net zo druk als tijdens de meivakantie. Het aantal passagiers ligt echter nog onder het niveau van 2019, maar omdat er niet genoeg handen zijn bij de bagagecontrole, zijn niet alle controleposten bemand. Daardoor stroopt het op in de terminals, en tot daarbuiten.

Hij vervolgt: “Elke dag is het een kwestie van vraag en aanbod, waar we zo goed mogelijk op inspelen. Maar op piekmomenten kunnen er langere wachttijden ontstaan.”

Overvolle vetrekhallen

Op sociale media gaan foto’s rond van overvolle vertrekhallen en bronnen melden aan De Telegraaf dat sommige vluchten met drie uur vertraging zijn vertrokken. Luchtvaartmaatschappij KLM bevestigt de urenlange rijen. Al weken zijn de luchtvaartmaatschappijen in gesprek om tot een oplossing te komen, maar KLM zegt dat er nog geen uitkomst is.

De meivakantie ontaardde ruim een maand geleden in een ongekende puinhoop op de luchthaven. Ondanks tijdige waarschuwingen vanuit de reissector, luchtvaart en vakbonden was Schiphol er niet in geslaagd om genoeg personeel aan te trekken. Met name bij de security ging het helemaal mis, waardoor mensen hun vluchten misten, hun vakantie in het water zagen vallen of zelfs onwel werden.

Chaos en ’grimmige omstandigheden’

Dat laatste gebeurde ook maandag weer, erkent de Koninklijke Marechaussee. “We hadden te maken met enkele mensen die onwel werden”, aldus een woordvoerder. Een brief van beveiligingsbedrijf CTSN Group maakte maandag melding van ‘een zeer gevaarlijke situatie’ op zondag, waardoor er een risico ontstond van ‘massale doorlopers’. De beveiligingsmedewerkers wisten de chaos en ‘grimmige omstandigheden’ onder controle te krijgen, zo meldt general manager Adan Morik, in de brief die is ingezien door De Telegraaf. CTSN was ondanks meerdere verzoeken niet bereikbaar voor commentaar.

