Jonge Russische luitenant filmt hoe zijn tank kapot wordt geschoten

De jonge luitenant Joeri Sjalajev (24) gaf via zijn smartphone een zeldzame kijk in een Russische tank in oorlogstijd. Een raket maakt een einde van zijn liveverslag.

Zijn beelden worden gebruikt voor de documentaire The Occupant (De Bezetter). Inclusief een raketaanval op zijn tank waarna hij gevangen wordt genomen door het Oekraïense leger. Hoe het nu met hem is, is niet duidelijk.

Het begint met beelden van de jonge militair thuis in Rusland. Samen met zijn vrouw, met zijn dochtertje Masha op haar nieuwe fiets, samen met vrienden in de auto aan het zingen, stomdronken met zijn oom…

Sjalajev, een Kremlin-kadet die studeerde aan de militaire academie van Moskou en deel uitmaakt van een elite-eenheid die in Tsjetsjenië actief is, wordt begin maart naar Oekraïne gestuurd met zijn tankdivisie.

“Het is serieus, iedereen die niet gaat wordt ontslagen. Nog tegen niemand zeggen dat ik ga’’, meldt hij het thuisfront in een telefoontje. Kort nadien is het bittere ernst.

Of het Kremlin blij is met zijn filmpje is niet bekend. Want het toont het leven zoals het is in een aanvalstank. Op een gegeven moment zie je dat hij in een gevecht terecht komt en dat hij blijft filmen. “We worden drie uur aangevallen. Ze fucken ons”, hoor je hem zeggen.

Als ze willen terugschieten, weigert het kanon dienst. Typisch, zo blijkt uit de opnamen. Het Russisch materiaal deugd niet. En nog opvallend, ze hebben weinig medelijden met wie gewond raakt en amper materiaal om gewonden te verzorgen.

Uiteindelijk wordt zijn tank door een raket geraakt waarna ze moeten vluchten en ze zich proberen te verbergen in een dorp. Maar ze worden opgepakt door het Oekraïense leger. Einde verhaal voor luitenant Sjalajev.