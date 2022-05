Profvoetbalster van het Jaar Tessa Wullaert is altijd blij als ze een trofee wint: “Er is niets beter dan winnen”

Tessa Wullaert (Anderlecht), kersvers Profvoetbalster van het Jaar, is in een reactie na de uitreiking blij dat ze haar goede vorm in Belgisch voetbal heeft kunnen doorzetten. “Het is toch weer een jaar van bevestiging geweest”, aldus Wullaert vanop de Pro League Awards.

In haar eerste seizoen was Tessa Wullaert al onstopbaar. “Na vorig jaar zei ik nog tegen mijn vriend dat ik weer zo zot ging doen. Hij geloofde mij toen niet. ‘Dat kan niet’, zei hij. Ik ben blij dat het mij toch weer gelukt is.”

Over de toekomst denkt Wullaert de komende periode na. “Ik ben net terug van vakantie, we gaan de balans opmaken. Misschien is volgend jaar nog zotter.”

De topscorer, 38 doelpunten in de beker en competitie, kijkt positief terug op het seizoen van haar club Anderlecht. “Het jaar was moeilijk begonnen met een nieuwe coach, verschuivingen met jeugdspelers en blessures die we niet konden opvangen. We verloren dan nog tegen een rechtstreekse concurrent, wat we niet gewoon waren. Maar we stonden er in de play-offs, wanneer het moest, en dat is het belangrijkste.”

“Ik wou dit jaar de dubbel halen, hoewel het lang geleden was voor Anderlecht, en dat is gelukt. Dat hebben we met de ploeg kunnen verwezenlijken”, vertelt ze. Individuele prijzen zijn bijkomstig, besluit de Anderlecht-speelster. “Als ik kan kiezen, is het altijd kampioenschap en beker. Er is niets beter dan winnen.”