Nieuw onderzoek schetst geen fraai beeld van Belgische bestuurders

Nog niet de helft van de chauffeurs zit kalm of ontspannen achter het stuur. We zijn daarmee de absolute koploper qua stress in het verkeer, aldus een enquête in elf Europese landen. Daaruit blijkt ook dat we bij de kampioenen horen in het verwarren van een fietspad met een parkeerplaats en aanvoerder zijn in te snel rijden aan wegenwerken. Zelfs in de categorie ‘claxonneren’ eindigen we los op het podium.

Het is alweer geen fraai beeld van de gemiddelde Belgische automobilist dat wordt geschetst in het Europese Fondation Vinci-onderzoek naar gevaarlijk en ongepast verkeersgedrag. 1 op de 5 geeft bijvoorbeeld toe zijn auto wel eens op het fietspad te parkeren, ondanks een mogelijke boete van 116 euro. Enkel Nederland is naar tweewielers toe nog ietsje onrespectvoller.

Zowel veiligheidsinstituut VIAS als de Fietsersbond beklemtonen dat zo’n parkeergedrag erg gevaarlijk is. “Je dwingt de fietser immers op de rijbaan te gaan rijden, met alle gevaren van dien”, aldus Fietsersbond-woordvoerder Wies Callens, die aandringt op meer politiecontroles.

Stuur opeten

Nog gevaarlijk verkeersgedrag dat aan een opmars bezig is in ons land: het ‘vergeten’ te gebruiken van de richtingaanwijzer, wat bij meer dan de helft van de chauffeurs voorvalt. Ook voor aan het verkeerslicht door het oranje, of de eerste seconde rood te rijden, scoren we hoog. In het niet-vertragen aan wegenwerken zijn we met 63 procent zelfs de Europese kampioen.

Opvallend: als er iemand in Europa zijn stuur opeet van de stress, is het de Belg. Slechts 47 procent – nog niet de helft – zit kalm in de auto, het laagste percentage van alle bevraagde landen. Een groot verschil bijvoorbeeld met onze noorderburen, waar 2 op de 3 chauffeurs naar eigen zeggen ontspannen rondrijdt. Ongetwijfeld spelen de vele files mee: zowel Brussel als Antwerpen scoort steevast erg hoog in de lijstjes over Europese steden met het ergste fileleed. VIAS-woordvoerder Stef Willems wijst ook op onze “slordige ruimtelijke ordening, waardoor je voortdurend en overal alert moet zijn voor ander gemotoriseerd verkeer, fietsers én voetgangers”.

Mogelijk gevolg van die stress: Belgische chauffeurs zijn ‘toeteraars’ aan het worden. Bijna 6 op de 10 chauffeurs zegt te claxonneren wanneer ze geënerveerd raken in het verkeer, alleen Spaanse en Griekse chauffeurs maken nog vaker lawaai. Voor bij wie het rijexamen al enige tijd achter de rug ligt: claxonneren zonder reden kan een boete opleveren.

Veiligheidsinstituut VIAS beklemtoont in een reactie op de onderzoeksresultaten dat “respect voor de wegcode – zoals niet parkeren op het fietspad – nodig is, om geen andere weggebruikers in gevaar te brengen”, aldus woordvoerder Stef Willems. “Maar daarnaast zijn ook hoffelijkheid en empathie van essentieel belang om het samenleven tussen het stijgend aantal weggebruikers beter te doen verlopen.”