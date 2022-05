Onze Anderlecht-watcher schat in wat vertrek van Vincent Kompany zou betekenen: “Elke andere coach zou minder krediet krijgen”

Wat als Vincent Kompany (36) straks weg is bij Anderlecht? Die kans bestaat, want de coach vindt dat er te weinig geld is om mee te doen voor de prijzen. Het bestuur moet dan weer oordelen of de trainer alles uit de kern heeft gehaald. Dat leidt tot spanning, want het is niet zeker dat beide partijen nog op dezelfde golflengte raken. Een vertrek van Kompany zou alvast een aardverschuiving inluiden.