Club Brugge trekt vanaf 4 juli op zomerstage naar Wageningen, waar het tegen Kopenhagen oefent

Vroeger was het Nederlandse Garderen jarenlang de uitvalsbasis van Club Brugge voor de zomerstage, maar sinds de pandemie uitbrak, bleef blauw-zwart twee zomers thuis. In het Belfius Basecamp is namelijk alles voorhanden, maar nu trekt Club dus toch opnieuw over de grens. Wie daar de troepen zal leiden, is nog niet bekend.

Wageningen, niet ver van Utrecht, wordt van maandag 4 juli tot en met zaterdag 9 juli de uitvalsbasis. Op de laatste dag van de stage staat er ook al een oefenmatch gepland: niemand minder dan FC Kopenhagen wordt dan de tegenstander. Het volledige oefenprogramma wordt later door Club gecommuniceerd.