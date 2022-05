Rusland moet blik nog meer op Eurazië richten, zegt minister Lavrov

Volgens Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov doet de “dictatoriale houding” van het Westen de economische betrekkingen van Rusland met China groeien. — © via REUTERS

Volgens Lavrov ligt de toekomst in de Euraziatische regio. Hij noemde daarbij naast China ook India en Iran als belangrijke partners.

Voorts stelde hij dat Rusland het best niet meer afhankelijk zou zijn van Westerse leveranciers. Zo zou Rusland eerst “ernstig moeten nadenken” of het wel gebaat is bij een hervatting van de betrekkingen, indien het Westen een normalisering zou voorstellen, dixit Lavrov.

Sinds de start van de Russische aanval op Oekraïne drie maanden geleden, vaardigden de VS, de EU en andere westerse staten al tal van sancties tegen Rusland uit.