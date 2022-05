Overconsumptie verwoest leefomgeving kinderen: België een van slechtsten

De rijkste landen ter wereld dragen onevenredig bij tot de vernietiging van de leefomgeving van kinderen wereldwijd. Dat schrijft VN-kinderorganisatie Unicef dinsdag in een nieuw rapport. België scoort slecht en is op de 36ste van de 39 plaatsen beland.

“De minder goede score van België is vooral te wijten aan de hoge CO₂-uitstoot, waardoor het onderaan de ranglijst staat, maar ook aan de verwerking van elektronisch afval en het hoge consumptiepatroon. Als iedereen in de wereld evenveel grondstoffen zou verbruiken als mensen in België, zouden we het equivalent van 4,1 aardbollen nodig hebben om aan hun behoeften te voldoen”, legt Philippe Henon, woordvoerder van Unicef België, uit.

Ook andere rijke landen scoren slecht. Ter vergelijking met België: er zouden ten minste vijf aardbollen nodig zijn als iedereen zou consumeren als Canada, Luxemburg en de Verenigde Staten.

“Niet alleen slagen de meeste rijke landen er niet in om kinderen binnen hun grenzen een gezonde omgeving te bieden, ze dragen ook bij aan de vernietiging van de leefomgeving van kinderen in andere delen van de wereld”, zegt Gunilla Olsson, directeur van het Unicef onderzoekscentrum Innocenti. “In sommige gevallen zien we dat landen in eigen land een relatief gezonde omgeving voor kinderen bieden, terwijl ze in het buitenland de meeste vervuilende stoffen uitstoten die de omgeving van kinderen vernietigen.”

Actie gevraagd

Daarom roept Unicef op tot actie. De organisatie pleit voor een geïntegreerde aanpak in België, waar de verschillende beleidsniveaus samenwerken om een gezonde leefomgeving voor kinderen te creëren. Daarnaast moet in die besluitvorming het belang van het kind centraal staan en moeten kinderen ook de kans krijgen om een impact te hebben op de beslissingen. “We zijn tenslotte aan onszelf en aan toekomstige generaties verplicht om betere plaatsen en ruimten te creëren waar kinderen zich kunnen ontplooien”, klinkt het nog bij de kinderrechtenorganisatie.