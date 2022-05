Tessenderlo

Tijdens de reünie van ‘Boer zkt vrouw’ moesten Garry (46) en Els (44) nog het nieuws delen dat ze niet langer een koppel vormden. Maar intussen hebben de geitenboer uit Heist-op-den-Berg en de zorgkundige uit Tessenderlo elkaar teruggevonden. “Ik had even tijd nodig, maar we zijn nog altijd erg verliefd”, vertelt Els.