Minister Zuhal Demir laat zich bedekken met levende bijen

Bijen hebben het overal in de wereld moeilijk, ook bij ons. Van de 381 soorten wilde bijen die in ons land voorkomt, is maar liefst 32,8 procent bedreigd, 6,8 procent bijna bedreigd, en 11,8 procent regionaal uitgestorven. Met de dagvlinders en de zweefvliegen gaat het niet beter.

“Het voortbestaan van deze bestuivers is vanzelfsprekend belangrijk voor onze biodiversiteit”, aldus Demir in een persbericht. “Maar liefst 80 procent van de plantensoorten kunnen niet in hun eigen bestuiving voorzien en zijn afhankelijk van bestuivers. Van wilde planten in de natuur, over sierplanten in de tuin tot voedselgewassen in de landbouw.”

“Maar ook economisch mogen we de gevolgen niet onderschatten, niet in het minst voor onze groenten- en fruitteelt”, aldus Demir. “75 procent van de voedselgewassen heeft insectenbestuiving nodig. Bestuiving van gewassen voor menselijke consumptie was in 2010 nog goed voor een economische waarde van 194 miljoen euro. Als bestuivers wegvallen, zet dat de voedselzekerheid en onze fruit- en groententeelt op losse schroeven. Net daarom gaan we onze inspanningen versterken.”

Met deze bijzondere fotoshoot stapt Demir in de voetsporen van een historische fotoshoot met actrice Angelina Jolie bedekt met bijen. Jolie zet zich al jaren in voor het vrouwelijke bijenteeltondernemerschapsprogramma ‘Women for Bees’ van Unesco.