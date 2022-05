Russische tanks ‘rijden’ Kiev binnen: oorlogstrofeeën van Oekraïense leger worden museumstukken

Roest, kapotte rupsbanden en hier en daar een deuk. De Russische tanks die afgelopen week Kiev binnenreden, hebben al betere tijden gekend. Ze hebben eindelijk de Oekraïense hoofdstad bereikt, maar ze deden dat niet op eigen houtje en zijn nu museumstukken geworden. Het zou gaan om oorlogsmateriaal dat in de eerste weken van de invasie werden vernietigd in het noorden van de hoofdstad. De Oekraïense oorlogsbuit is rijp voor de schroothoop, maar het leger wilde de trofeeën eerst tonen aan nieuwsgierige inwoners en stalde de roestbakken uit op het plein voor het Sint-Michielsklooster, de kathedraal met de beroemde gouden torenspitsen.