Bocholt

Kelly Claessens (28) uit Kaulille (Bocholt) moet zeker zes weken revalideren nadat ze zondag door een uitgebroken hond in haar been werd gebeten. “Ik moet zelfs een huidtransplantatie ondergaan. Gelukkig heeft de hond mijn dochtertje van zeven weken niet gebeten. Dat had ze niet overleefd.”