Carlo Ancelotti opvallend positief over Eden Hazard richting Champions League-finale: “Hij traint goed en kan spelen”

Eden Hazard traint sinds kort weer mee bij Real Madrid en coach Carlo Ancelotti is zeer positief over onze landgenoot. “Het gaat prima. Hij komt terug van een blessure, maar traint heel goed en kan spelen”, zei Carlo Ancelotti op een persdag richting Champions League-finale, bijgewoond door een honderdtal journalisten. Is er zaterdag dan toch nog een rol weggelegd voor onze landgenoot tegen Liverpool. “Zo’n finale is een match van meer dan 11 spelers”, aldus de Real-coach.

Eden Hazard liet eind maart een plaatje uit zijn enkel verwijderen en dat schept hoop dat we de Rode Duivel misschien ooit weer op topniveau zien bij Real Madrid. Het plaatje werd twee jaar geleden ingebracht en al die tijd was Hazard op de sukkel.

De Rode Duivel traint intussen weer mee bij Real en mocht op de voorlaatste speeldag van La Liga zelfs 26 minuten meedoen tegen Cádiz. Kan het dan toch nog dat er voor Hazard een rol weggelegd is in de Champions League-finale van komende zaterdag tegen Liverpool? Op de druk bijgewoonde persdag van Real Madrid richting Champions League-finale waren er hoopgevende signalen.

Hazard is er klaar voor. “Er is veel wil en enthousiasme bij hem”, zei Ancelotti. “Bij Gareth Bale trouwens ook. Ze hebben er veel zin in. Zo ‘n wedstrijd is een match van meer dan 11 spelers. Als we winnen, is dat ook omdat de invallers zaken bijbrengen, zelfs al spelen die maar enkele minuten.”

“Sinds maandag werken we toe naar de finale. Het is ook een kwestie van genieten. De sfeer in de groep is goed en ontspannen.”

Carlo Ancelotti werd ook gevraagd naar de voorbereiding op eventuele strafschoppen. “Er komt een lijst met strafschopnemers, maar in zo’n finale moet je nog altijd vragen of ze zich goed voelen. Ik heb Champions league-finales geweten waar er moeite was om vijf trappers te vinden. Ooit verstopte er zich iemand onder de bank”, lachte Ancelotti.

Na het persmoment konden we de training van Real bijwonen. Er werd niets aan het toeval overgelaten: alle journalisten moesten een antigen-test ondergaan en moesten verplicht een ffp2-masker dragen.

Thibaut Courtois kwam als eerste buiten met de andere keepers, daarna volgden Hazard en co.

© REUTERS