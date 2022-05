Eerste geval van apenpokken vastgesteld in Slovenië

In Slovenië is een eerste geval van apenpokken vastgesteld. Het gaat om een man die op de Canarische Eilanden was geweest, bericht zender N1 dinsdag.

De man werd onderzocht in het universitair ziekenhuis van Ljubljana, maar is er niet opgenomen, klinkt het nog. Het Sloveense gezondheidsinstituut NIJZ bevestigt op Twitter dat in het land een eerste geval is vastgesteld. “Het gaat om een geïmporteerd geval.” Volgens dat instituut verkeert de man in goede gezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie tekende tot dusver 131 bevestigde gevallen van apenpokken op, naast 106 vermoedelijke gevallen, in 19 landen waar de ziekte normaal niet voorkomt. In België zijn er vooralsnog vier gevallen bevestigd.

Volgens Sylvie Briand, directeur van de WHO-afdeling voor preventie van en voorbereiding op epidemieën en pandemieën, kan de ongewone uitbraak wel nog ingeperkt blijven. Landen moeten daarvoor het bewustzijn verhogen, en mensen ertoe aanzetten de symptomen in een vroeg stadium te herkennen.