Nu ook nieuwe foto’s uitgelekt van lockdownfeestje dat Boris Johnson opnieuw in nauwe schoentjes brengt

Nieuwe foto’s van de Britse premier Boris Johnson die het glas heft in Downing Street in 2020, in volle lockdown, leiden opnieuw tot de beschuldiging dat hij gelogen heeft tegen het Britse parlement en de Britse publieke opinie. De foto’s lekten uit vlak voor de publicatie van het langverwachte rapport naar ‘Partygate’.

De foto’s die ITV News maandagmiddag publiceerde, werden genomen op een afscheidsdrink voor communicatiedirecteur Lee Cain op 13 november 2020, een paar dagen na de afkondiging van de tweede lockdown in Engeland. Op de foto’s is te zien hoe Boris Johnson het glas heft met verschillende personen rond een tafel waarop enkele flessen wijn en eten staan.

De politie voerde onderzoek naar de afscheidsdrink. Ze onderzocht ook enkele andere feestjes die tijdens de coronapandemie in regeringskringen werden georganiseerd, een schandaal dat beter bekend is onder de naam ‘Partygate’. Johnson kreeg een boete van de politie omdat hij deelnam aan een verrassingsfeestje voor zijn 56ste verjaardag in Downing Street.

Maar voor de afscheidsdrink was er geen sanctie, en dus klinkt er opnieuw kritiek. Zeker omdat Johnson in december 2020 in het Britse parlement volhield dat er die dag geen feest was geweest, en dat hij zeker was dat de coronaregels er niet geschonden werden. (Lees verder onder de foto.)

© VIA REUTERS

Oppositie “stomverbaasd”

Angela Rayner, vicepartijleidster van oppositiepartij Labour, is “stomverbaasd” dat Johnson geen boete kreeg voor de bijeenkomst, “die weinig met werk te maken lijkt te hebben”, zei ze aan ITV. Een verzwarende omstandigheid is dat Johnson “wist dat hij de regels overtrad, en toch probeerde om zich eruit te redden. Hij heeft geprobeerd om het Britse publiek te beliegen, geprobeerd om het parlement te beliegen”.

Minister van Transport Grant Shapps verdedigde Boris Johnson dinsdag bij Sky News. Shapps zei over de foto’s dat hij “de indruk had dat hij uit zijn bureau kwam, zijn personeel bedankt en zijn glas heft, en dat niet ziet als een feest”.

Het politieonderzoek leidde al tot in totaal 126 boetes voor bijeenkomsten op acht data, van 20 mei 2020 tot 16 april 2021. Maar de publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray komt er de komende dagen aan. Daarin kunnen er details en foto’s staan van verschillende bijeenkomsten. Vervolgens komt er een parlementair onderzoek, dat moet uitwijzen of Johnson het parlement heeft misleid. Johnson heeft altijd volgehouden in het parlement dat alle regels gerespecteerd werden.