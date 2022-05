Adriaan Van den Hoof schrapt theatershow na meldingen van ongepast gedrag: “Te veel commotie”

Nadat verschillende vrouwen Adriaan Van den Hoof (49) beschuldigden van ongepast gedrag, beslist de presentator en komiek om zijn theatervoorstelling van woensdagavond te schrappen. “Er is te veel commotie om de show in een serene sfeer te laten doorgaan”, klinkt het.

Enkele weken voordat hij werd vervangen als presentator van de Eén-quiz Switch kreeg de preventiedienst van VRT meerdere meldingen binnen over ongepast gedrag van Adriaan Van den Hoof. Het zou onder meer over fysieke agressie gaan. Ook de politie ontving in het verleden een viertal klachten tegen de presentator, al zijn die onderzoeken niet meer lopend.

Nadat de aantijgingen vorige week uitlekten, was er volgens Van den Hoof weinig aan de hand. “Ik heb geen reden om aan te nemen dat er (bij zijn vervanging in ‘Switch’, red.) iets anders zou spelen dan de keuze van VRT voor vernieuwing. Er zijn tegen mij nooit formele klachten ingediend. Er loopt ook geen enkel gerechtelijk onderzoek.”

Verplaatsen of schrappen?

Toch lijkt het tumult niet zonder gevolgen te blijven. De voorstelling van Van den Hoofs theatershow ’t Zal schoon zijn als het af is in Koksijde, op 25 mei, wordt geannuleerd.

“Het leek alsof de voorstelling kon doorgaan, maar maandag in de late namiddag kwam het telefoontje dat we liever niet kregen”, laat het cultuurcentrum CasinoKoksijde weten. “Er is op dit moment iets te veel commotie rond de persoon van Adriaan om de voorstelling in een serene sfeer te laten doorgaan.”

Het is niet zeker of de show verplaatst wordt, dan wel definitief geschrapt wordt. Of ook de rest van de theatertournee wegvalt, is nog de vraag. Volgens de kalender van Van den Hoof staat zijn volgende voorstelling pas eind september gepland. In oktober en november zijn er nog vijf shows.

In zijn korte reactie liet Van den Hoof vorige week weten dat hij na de zomer zal samenzitten met de VRT om nieuwe projecten te bekijken. “Dat lijkt me toch geen slecht teken.” Eerder werd ook gezegd dat de VRT de captatie van zijn theatershow zal uitzenden. Of daar nog steeds sprake van is, is momenteel onduidelijk.(dvg, thv)