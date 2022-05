Een blik in de “heropvoedingskampen”: gelekte documenten tonen repressie van Oeigoeren in China

Een nieuwe publicatie afkomstig uit een datalek onthult de omvang van vervolging en massa-internering van Oeigoeren, een moslimminderheid, in de Chinese autonome regio Xinjiang. Verschillende internationale media, waaronder BBC, USA Today, Le Monde en Der Spiegel, pakken uit met de zogenaamde ‘Xianjiang Police Files’.

De publicatie omvat onder meer duizenden foto’s uit Xianjiang en biedt een zeldzame inkijk in de controversiële “heropvoedingskampen” waar de Oeigoeren worden ondergebracht. China beweert steevast dat het om vrijwillige opleidingsfaciliteiten gaat, maar die beweringen worden in de documenten ontkracht. Volgens de internationale media is er dan ook sprake van sterk bewijs van repressie en sociale uitsluiting van de moslimminderheid.

De “Xianjiang Police Files” vallen samen met het bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet aan China. Het is de eerste keer in zeventien jaar dat een VN-mensenrechtencommissaris het land bezoekt. Ze is ook van plan de autonome regio te bezoeken.