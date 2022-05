Parket tekent beroep aan tegen vrijlating van verdachte van ‘pedohunt’

Het slachtoffer, een 57-jarige man reed vorig week tegen een rij geparkeerde voertuigen in de Emiel Clauslaan in Deinze. Daarvoor kreeg de man slagen in het Parkbos. Enkele betrokken beweren dat het om uit de hand gelopen geval van “pedojagen” zou gaan, maar het onderzoek naar het motief en de omstandigheden is nog volop aan de gang.

Het onderzoek leidde naar enkele personen die mogelijk kort voor het ongeval contact hadden met het slachtoffer. Er werden zeven verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Eén meerderjarige werd na verhoor onmiddellijk vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De vier andere meerderjarigen moesten maandag voor de raadkamer in Gent verschijnen.

De raadkamer in Gent besliste maandag om één van de verdachten vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket tekende onmiddellijk beroep aan tegen zijn vrijlating. De man blijft nu in de cel tot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling binnen de vijftien dagen oordeelt over zijn aanhouding. De drie andere verdachten hun aanhouding werd verlengd voor een maand.

