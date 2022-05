Politie betrapt vijftiger met verborgen knop in helm om bromfiets sneller te laten rijden: “Hij had nog een rijverbod tot 2026”

De Antwerpse politie heeft maandag een bromfietser aan de kant gezet die wel heel snel door het verkeer laveerde. De politie vermoedde dat de bromfiets klasse A was opgedreven, maar dat bleek niet uit een test op de rollen. Tot de politie een verborgen knop in de helm van de man aantrof.

Het wijkteam van Berchem merkte de bromfiets maandag op de Binnensingel op. “De bestuurder reed wel heel snel met een bromfiets klasse A en haalde zonder schroom andere bromfietsers in”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Omdat de man een gevaar vormde in het verkeer, werd hij aan de kant gezet voor een controle.

“De 50-jarige bestuurder kon bij de controle geen verzekeringsbewijs voorleggen. Hij bleek nog een rijverbod tot 2026 achter zijn naam te hebben staan”, aldus Bruyns. De politie zette de bromfiets op de rollen, omdat ze het vermoeden had dat die was opgevoerd. Bij de test bleek de bromfiets echter maar één kilometer per uur sneller te rijden dan wettelijk toegelaten was.

Verborgen afstandsbediening

De politie vermoedde dat er meer aan de hand was. Dat bleek ook toen ze de helm van de man onderzochten. “In de voering van de helm zat een afstandsbediening verstopt die met het blote oog niet zichtbaar was. Via de afstandsbediening en een aangepaste chip kon de snelheid met een simpele klik opgevoerd worden”, zegt Bruyns.

De politie klikte de tweede stand aan en zette de bromfiets opnieuw op de rollen. “Bij die nieuwe meting haalde de bromfiets maar liefst 63 kilometer per uur, wat van de bromfiets klasse A een motorfiets maakte. Daarvoor is een rijbewijs vereist”, zegt Bruyns. “Zowel de bromfiets als de goed verborgen afstandsbediening zijn in beslag genomen.”