Burns en Denham toegevoegd aan selectie Wales voor duel met België

De 27-jarige Burns en de 20-jarige Denham kunnen hun eerste cap behalen.

Vorige week donderdag maakte Rob Page een 27-koppige selectie bekend, met onder meer Gareth Bale en Cercle Brugge-aanvaller Rabbi Matondo. Vooral de WK-barrage tegen Schotland of Oekraïne is erg belangrijk voor Wales. De Welshmen kunnen zich voor het eerst in 64 jaar plaatsen voor een WK. Indien dat lukt, komen ze in Qatar in een poule terecht met Engeland, de Verenigde Staten en Iran. (belga)