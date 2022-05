Wedstrijdbal van Champions League-finale krijgt vredesboodschap

Fabrikant Adidas zet zaterdagavond het woord vrede in het Engels en het cyrillisch schrift op de wedstrijdbal voor de finale van de Champions League in het Stade de France tussen Liverpool en Real Madrid.

Na afloop van het duel wordt de wedstrijdbal geveild voor het goede doel. “De opbrengst gaat naar de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR”, aldus Adidas.

De finale van de Champions League stond aanvankelijk geprogrammeerd in de Zenit Arena in het Russische Sint-Petersburg, maar na de Russische inval in buurland Oekraïne besloot de UEFA de finale te verplaatsen naar de Franse hoofdstad. De Europese Voetbalconfederatie veroordeelde de militaire invasie krachtig en sloot de Russische clubs meteen uit van de Europese bekercompetities. Ook de Russische nationale teams mogen momenteel niet aan internationale toernooien deelnemen. (belga)