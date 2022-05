140 leerlingen geëvacueerd na kleine brand in klaslokaal

On de Oudenaardse school Bernardusdriesprong is dinsdagvoormiddag een kleine brand ontstaan. De 140 leerlingen werden snel geëvacueerd en opgevangen in een school vlakbij. Dinsdag en woensdag zijn de lessen opgeschort.

Iets voor 11 uur is er brand ontstaan in een klaslokaal van de Oudenaardse school voor buitengewoon secundair onderwijs Bernardusdriesprong.

“De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het brandje onmiddellijk kunnen blussen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). “De leerkrachten en directie hebben adequaat gereageerd door de 140 leerlingen te evacueren naar een school vlakbij. De brand ontstond in een vuilnisbak in een klaslokaal, hoe dat kon gebeuren wordt momenteel onderzocht. De ouders werden verwittigd en er is in opvang voorzien tot vanavond. Door de sterke rookhinder is de school vandaag en morgen alvast gesloten. Ook woensdag is er in opvang voorzien. Het was een kleine brand, de rookontwikkeling was wel heviger. Niemand raakte gewond.”