Transgender jongen en familieleden aangevallen na afloop van Belgian Pride

Het incident vond plaats na de Belgian Pride-optocht in Brussel. — © EPA-EFE

Een transgender jongen, zijn zus en hun moeder zijn afgelopen zaterdag aangevallen in Sint-Jans-Molenbeek na afloop van de Belgian Pride.

De drie vermoedelijke daders zijn opgepakt, dat meldt De Standaard en wordt bevestigd door de politiezone Brussel West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg).

De familie was afgelopen zaterdag naar de Belgian Pride in Brussel getrokken, maar op terugweg naar hun wagen die geparkeerd stond in Sint-Jans-Molenbeek, werden ze lastig gevallen door drie jongemannen. Daarbij zouden ze de Pride-vlag van de transgender jongen van zijn nek hebben getrokken, waardoor het slachtoffer brandwonden opliep. Zijn moeder en zus raakten gewond nadat ze verschillende klappen te verwerken hadden gekregen.

Daders opgepakt

“Onze diensten werden verwittigd en zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen”, zegt hoofdinspecteur Martijn Baes van de politiezone Brussel West. “De drie vermoedelijke daders konden snel worden opgepakt in de omgeving van de feiten. Het dossier werd overgemaakt aan het Brusselse parket, dat de zaak verder onderzoekt.”

“De drie verdachten werden nadien ter beschikking gesteld van het parket en werden verhoord”, zegt woordvoerster Sarah Durant. “Intussen zijn er nog bijkomende onderzoeksdaden bevolen om de betrokkenheid van de verdachten te achterhalen en licht te werpen op de precieze omstandigheden van de feiten.”