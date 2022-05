VIDEO. Feestbeest Jack Grealish verliest zijn stem op titelfeestje van Manchester City

© Action Images via Reuters

Manchester City-aanvaller Jack Grealish heeft zijn reputatie van feestbeest alle eer aan gedaan op de titelviering van Manchester City. Hij was op het podium te zien terwijl hij Heineken dronk en verloor nagenoeg helemaal zijn stem. Maar ook Kevin De Bruyne gaf toe een beetje dronken te zijn toen de speaker een microfoon onder zijn neus stak.

Grealish was zijn stem nagenoeg helemaal kwijt, maar dat belette hem niet te dollen voor de camera: “De voornaamste man die ik wil bedanken, is Bernardo Silva, om in de 70ste minuut naar de kant te gaan”, zei hij. Silva’s vervanger Gündogan scoorde twee keer. De video werd op Twitter meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In een andere video dolt hij met Riyad Mahrez en komt Kevin De Bruyne even kijken.