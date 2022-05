Veel vraagtekens over nieuw plan rond competitiehervorming, vooral scepsis bij de kleinere clubs

Te ingewikkeld. De grote clubs krijgen weer hun zin. Niet leefbaar naar sponsors en spelerscontracten toe om met vier dalers te werken in een competitie van amper veertien clubs. Het zijn maar enkele van de bemerkingen op het nieuwe plan over het competitieformat, die we bij een navraag bij de kleinere clubs te horen kregen. Vooral de K11 stelt zich vragen. “Is dit plan te nemen of te laten? Te laten dan.”