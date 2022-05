Brussels parket onderzoekt twee gevallen van ‘needle spiking’ tijdens Belgian Pride

“Het klopt dat er maandag twee klachten werden ingediend bij de politiezone Brussel Noord”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Het gaat om twee vrouwen die aanwezig waren op de Belgian Pride. Het parket voert nu twee aparte onderzoeken, al worden beide dossiers wel samen onderzocht. We wachten onder andere op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Op dit moment is er nog geen verdachte opgepakt, het onderzoek is net van start gegaan.”

Maandag meldden de organisatoren van de Belgian Pride dat zij twee meldingen gekregen hadden van ‘needle spiking”. Een van de twee personen kreeg nadien symptomen, voelde zich moe, misselijk en moest overgeven.

“Het gebeurde in openlucht, tijdens het feest op de Kunstberg”, aldus Belgian Pride-woordvoerder Xavier Wyns. “Het is niet duidelijk of het in de dag of in de avond was. We benadrukken dat het een fenomeen is dat opkomt in Europa, zowel op feesten, in discotheken als nu ook op voetbalwedstrijden. We willen het publiek zo optimaal mogelijk sensibiliseren.”

De Belgian Pride roept via haar sociale media op dat iedereen die mogelijk het slachtoffer werd van een prik, naar het ziekenhuis gaat voor een analyse, vervolgens klacht indient bij de politie, en de organisatie op de hoogte stelt.