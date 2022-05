Johny Voners bijna onherkenbaar als maffiabaas in trailer ‘Een goed jaar’

Een Goed Jaar vertelt het verhaal van Lenny (Boris Van Severen) en Erik (Jurgen Delnaet) die in de Ardennen op een kelder botsen vol met wijn die ooit nog van Adolf Hitler was. Of dat willen ze potentiële kopers toch graag doen geloven. Wanneer blijkt dat de koper een wel erg schimmig figuur is, begint alles mis te lopen.

In de trailer zijn onder meer Frances Lefebure, Jeroen Perceval, Joke Devynck en ook Johny Voners te zien. Met zijn kale kop is ‘de Xavier’ bijna onherkenbaar. De acteur overleed kort na de opnames, in maart 2020. Voners werkte eerder al met de makers en regisseur van deze reeks samen voor de serie Amigo’s. Een goed jaar zal later ook op VTM te zien zijn.