Zeker tien doden bij instorting gebouw in aanbouw in Iran

Bij de instorting van een gebouw in aanbouw in Iran zijn zeker tien mensen omgekomen, zo hebben de autoriteiten dinsdag gemeld. Tevens zijn meerdere mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het drama. Het flatgebouw Metropol met tien verdiepingen in de stad Abadan in de provincie Khoezestan is maandag gedeeltelijk ingestort.