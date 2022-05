EU-Hof van Justitie schort opheffing immuniteit Puigdemont op

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dinsdag de opheffing van de parlementaire immuniteit van de vroegere Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont en zijn oud-ministers Toni Comin en Clara Ponsanti, opgeschort. Eerder had het Gerecht van de Europese Unie het verzoek van de Catalaanse politici om de opheffing van hun immuniteit op te schorten, verworpen maar Puigdemont, Comin en Ponsati waren tegen die beslissing in beroep gegaan.

Het Europees Parlement, waar Puigdemont, Comin en Ponsanti bij de Europese verkiezingen van 2019 een zitje hadden bemachtigd, had in maart 2021 de parlementaire onschendbaarheid van de drie opgeheven. Het Spaanse gerecht wil de naar België en Schotland gevluchte politici berechten voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017.

Puigdemont, Comin en Ponsanti waren tegen die opheffing van hun immuniteit naar het Gerecht van de Europese Unie gestapt. Daar hadden ze zowel een procedure opgestart om de beslissing van het Europees Parlement te vernietigen als een procedure in kort geding om die beslissing te schorsen. Ze vreesden immers dat ze onmiddellijk opgepakt zouden kunnen worden wanneer ze bijvoorbeeld zouden afreizen naar het Europees Parlement in het Franse Straatsburg.

In kort geding had het Gerecht eind juli 2021 beslist het verzoek tot opschorting af te wijzen. “Niets laat toe om te overwegen dat de Belgische gerechtelijke autoriteiten of de autoriteiten van een andere lidstaat de Europese aanhoudingsbevelen tegen de parlementsleden zouden uitvoeren en hen uitleveren aan de Spaanse autoriteiten”, zo stelde het Gerecht.

De Catalaanse politici gingen tegen die beslissing in beroep en vrijdag heeft het EU-Hof van Justitie hen gelijk gegeven.

“Hun parlementaire immuniteit wordt dus weer in ere hersteld, en dit totdat het Europees Hof zich over de zaak ten gronde heeft uitgesproken”, zegt meester Simon Bekaert, advocaat van Puigdemont. “Die procedure kan nog enige tijd in beslag nemen.”