Mike Pence wil het wel opnemen tegen Donald Trump in presidentsverkiezingen van 2024

De voormalige vicepresident Mike Pence doet er momenteel alles aan om zijn krediet bij de republikeinse kiezers terug te winnen. En daarom neemt hij meer en meer afstand van de voormalige president Trump. Pence behoort momenteel tot een klein groepje republikeinen die zich, ongeacht van wat Trump doet, in 2024 kandidaat willen stellen voor de presidentsverkiezingen.

Dat hij maandagavond samen met de gouverneur van Georgia, Brian Kemp, op het podium stapte is volgens The New York Times zijn meest opvallende zet in zijn campagne tot nu toe. Kemp is volgens de krant namelijk het grootste doelwit van de wraakcampagne van Trump nadat die niet zwichtte voor de verkiezingsleugens die de voormalige president verspreidde.

“Wanhopig”

In een verklaring voorafgaand aan het bezoek van Pence aan Georgia, kleineerde Trump zijn vicepresident bij monde van een woordvoerder. “Mike Pence zou in 2016 een gouverneursrace verliezen voordat hij werd opgepikt en zijn politieke carrière werd gered”, klonk het. “Nu, wanhopig om zijn verloren relevantie na te jagen, springt Pence in race, in de hoop dat iemand oplet. De realiteit is dat niets president Trump tegenhoudt om Amerika te redden in 2022 en daarna.”

Afgelopen maand weigerde Pence nog uit te sluiten dat hij zich verkiesbaar zal stellen. Ook als Trump zal meedoen aan de voorverkiezingen van 2024. “We zullen gaan waar we geroepen worden,” zei Pence.

Pence met gouverneur Brian Kemp. — © AP

(sgg)