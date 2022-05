Bayern München neemt Noussair Mazraoui transfervrij over van Ajax

“Vanaf het eerste gesprek met Bayern heb ik een goed gevoel bij deze club”, verklaart de Nederlandse Marokkaan op de website van Bayern. “Ik ben blij dat ik bij een van de grootste clubs in Europa terechtkom. Bayern kroonde zich net voor de tiende keer op rij tot kampioen van Duitsland en zal volgend seizoen opnieuw een van de kanshebbers zijn om de Champions League te winnen. Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier de grootste prijzen kan behalen.”

Mazraoui is op en top een Ajax-product. Met de Amsterdammers pakte hij drie landstitels en won hij twee keer de Nederlandse beker. Nu wisselt hij voor het eerst van club.

“We zijn blij dat Noussair Mazraoui onze eerste inkomende transfer is van deze zomer”, stelt sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Hij had aanbiedingen van overal in Europa en koos voor ons omdat we een duidelijk plan voor hem hebben en grote dingen met hem willen bereiken.”