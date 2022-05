Chef-kok Tim Boury voelt meteen impact van derde ster: 1.500 mails en tal van telefoontjes om reservatie vast te leggen

Een dag nadat Boury bekroond werd met een derde Michelinster regent het reservaties bij het restaurant langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare. Zo is kerstavond nú al volgeboekt. “Het belangrijkste is dat we onszelf blijven en we plezier blijven behouden in hetgeen we zo graag doen.”

Tim Boury en zijn team waanden zich maandag op een ware rollercoaster. Nadat het restaurant rond de middag werd bekroond met een derde Michelinster werd het voor de sterrenchef een dag vol onverwachte wendingen. “Omstreeks 16 uur kwam ons team ons verrassen in Mons. We maakten ons klaar voor het banket dat georganiseerd werd in het kader van de uitreiking, maar belandden uiteindelijk in Antwerpen voor De Cooke & Verhulst Show. Totaal onverwacht.”

Uiteindelijk ging het ’s avonds terug richting Mons waar Tim nog genoot van een afterparty. Dinsdagochtend tekenden hij en zijn team al terug present in het restaurant om er voorbereidingen te treffen voor de komende dagen. “Gaat er hier plotseling ter plaatse veel veranderen? Nee. We zitten op een goed niveau en willen graag op dat elan verder gaan.”

Toch is de onmiddellijke impact van de derde ster immens. Dat merkte ook Nicolas Lefranc. Hij werkt sinds vijf jaar bij Boury en is er onder andere verantwoordelijk voor de reservaties. “Gisteren hebben we de uitreiking van de Michelinsterren met enkele werknemers online gevolgd. We wilden Tim en Inge graag in de armen springen en zijn na de bekendmaking naar Mons vertrokken. ’s Avonds zaten we plots in het publiek van De Cooke & Verhulst Show. Dat hadden we ’s ochtends nooit gedacht. De derde ster biedt ons ook kansen op nieuwe ervaringen.” Nicolas dook dinsdag onmiddellijk in de vele mails die het restaurant maandag mocht ontvangen. 1.500. “De telefoon staat ook roodgloeiend. Op kerstavond zitten we nu bijvoorbeeld al vol, terwijl dat andere jaren in deze periode zeker nog niet het geval is.”

Nuchter

Het personeel van Boury ziet de drie sterren als een ware erkenning voor het werk die men de voorbije jaren heeft geleverd. Maître d’hotel Niel Delameilleure (25) was er reeds bij toen Boury een van een naar twee sterren ging. “Wanneer we elkaar binnen dertig jaar terug zullen zien, zullen we met een fantastisch gevoel kunnen praten over hetgeen er nu allemaal hier gebeurt. We hebben de evolutie binnen het restaurant gevoeld.” Toch blijven Tim en zijn team ook uiterst nuchter bij de derde ster. “Het belangrijkste is dat we het plezier behouden. Veel klanten kennen ons bij onze naam en dat is leuk. Boury staat nu misschien wel op de internationale culinaire kaart, maar we willen blijven zoals we zijn.”

