‘200 lichamen gevonden in appartemensgebouw in Marioepol’

In een woonblok in de Oekraïense stad Marioepol zouden in een kelder 200 lichamen gevonden zijn. Dat meldt de adviseur van de burgemeester.

Volgens Petro Andriushenko, adviseur van de burgemeester van de havenstad Marioepol, werden er in de kelder van een appartementsgebouw de lichamen van 200 mensen gevonden. Marioepol is momenteel volledig in handen van de Russen en er werd dan ook gestart met het opruimen van puin. Tijdens die opruimingsacties zouden de lichamen gevonden zijn. Dat meldde hij op Telegram.

“Doordat de plaatselijke bevolking weigerde de lichamen van de doden te verzamelen en in te pakken, hebben de Russen de plaats verlaten,” zei Andriushchenko. “De lichamen van de doden bleven daardoor op hun plaats. De stank is bijna in de hele wijk te ruiken door gedeeltelijk ontmanteld puin.”

Andriushchenko is momenteel niet in Marioepol, maar blijft wel een aanspreekpunt voor informatie van inwoners die in de stad zijn achtergebleven. De claim van Andriushenko kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden. (sgg)