Helft van alle crèches waar gerechtelijk onderzoek naar gestart is, is nog steeds open: “Verontrustend”

In de afgelopen zes jaar zijn er bij meer dan 100 crèches gerechterlijke onderzoeken gestart omwille van incidenten. Daarvan zijn er vandaag nog 54 open. Dat bleek maandag in de onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang van het Vlaams Parlement. “Verontrustend”, zegt lid van de onderzoekscommissie Celia Groothedde (Groen). Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft dinsdag een herevaluatie gevraagd.