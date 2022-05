Franse ex-minister Hulot gehoord in Parijs na beschuldiging van verkrachting en aanranding

De voormalige Franse minister en milieu-activist Nicolas Hulot is dinsdag ondervraagd door de rechercheurs van de brigade voor de bescherming van minderjarigen (BPM) in Parijs. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding, bevestigt het parket.

Hulot werd eind vorig jaar tijdens een televisie-uitzending beschuldigd van zedenfeiten. Hij zou volgens een reportage van Envoyé Special meerdere vrouwen hebben aangerand en zelfs verkracht.

Minstens zes vrouwen, van wie één minderjarig was op het moment van de feiten, beschuldigen Hulot ervan hen te hebben aangerand of verkracht in de periode tussen 1989 en 2001. Hulot zelf ontkent alle aantijgingen.