WHO meldt 250 gevallen van apenpokken in 16 landen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er ondertussen al 250 gevallen van het apenpokkenvirus gemeld in 16 landen. Het gaat bovendien om niet-endemische landen, oftewel landen waar de ziekte normaal niet voorkomt, zegt Rosamund Lewis van de WHO dinsdag in Genève.

De ziekte was eerder al vastgesteld in enkele Afrikaanse landen voor het virus opdook in westerse landen. Zo waren er volgens de WHO dit jaar al 1.200 verdachte gevallen in Congo. Slecht enkele daarvan zijn bevestigd door bijvoorbeeld laboratoriumtests.

Maandag verklaarde Maria Van Kerkhove, hoofd opkomende ziektes en zoönoses van de WHO, nog dat de uitbraak van het apenpokkenvirus te stoppen is.

