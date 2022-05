Gerechtelijk onderzoek naar needle spiking bij KV Mechelen

Een onderzoeksrechter gaat na wat er vorige zaterdag gebeurd is op KV Mechelen toen veertien jonge mensen daar onwel werden in de tribune.

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter aangesteld die moet nagaan wat er is gebeurd met veertien jongeren (twaalf meisjes en twee jongens) die zaterdag onwel werden tijdens een wedstrijd van KV Mechelen. “De feiten worden voorlopig gekwalificeerd als het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket van Antwerpen.

Het gerecht hoopt dat een onderzoeksrechter klaarheid kan brengen in de mysterieuze zaak en dat hij kan achterhalen of de jongeren echt misselijk werden na een prik. Een aantal van de slachtoffers zegt te zijn geprikt, maar medisch bewijs van prikletsels is er volgens onze bronnen (nog) niet.

Onderzoek in Brussel na Belgian Pride

Het Brusselse parket van zijn kant heeft een onderzoek geopend naar twee mogelijke gevallen van needle spiking tijdens de Belgian Pride van afgelopen zaterdag. Het gaat om twee mensen die een klacht hebben ingediend bij de politie Brussel Noord.

Maandag hadden de organisatoren van de Pride al laten weten dat zij twee meldingen hadden gekregen van mensen, een man en een vrouw, die tijdens de Pride Parade een prik zouden hebben gekregen. In Brussel werd tot nader order geen onderzoeksrechter aangesteld.