Enorme asteroïde passeert vrijdag de Aarde op 4 miljoen kilometer afstand

Op 27 mei zal een enorme asteroïde ter grootte van het Empire State Building in New York ons voorbijrazen, zo heeft space.com dinsdag op gezag van de NASA gemeld.

Het gaat om asteroïde 7335 (1989 JA) die ons op ongeveer vier miljoen km afstand zal voorbijscheren. Dat is tien keer de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Maan. Gezien de omvang van de planetoïde (die een diameter van 1,8 km heeft) en de relatief nabije passage heeft de NASA ze toch als “potentieel gevaarlijk” bestempeld. Dit betekent dat het hemellichaam onze planeet enorme schade zou kunnen toebrengen indien zijn baan verandert en inslaat, aldus space.com.

Volgens de NASA is het de tweede grootste asteroïde die ons dit jaar relatief nabij zal passeren. Ze zou een snelheid hebben van 76.000 km per uur, of twintig keren sneller dan een kogel.

De planetoïde behoort tot de Apollo-klasse of asteroïden die rond de Zon draaien en periodiek de baan van de Aarde kruisen. Astronomen hebben weet van zo’n vijftienduizend dergelijke asteroïden, aldus space.com.