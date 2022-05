KU Leuven-prof die in opspraak kwam over grensoverschrijdend gedrag vertrekt

Een hoogleraar aan de KU Leuven die in februari in opspraak kwam omwille van grensoverschrijdend gedrag, verlaat de universiteit. Dat is in onderling overleg beslist.

De feiten situeren zich in de periode 2010-2015 en ook in 2018 was er een melding over dezelfde professor. Het Laatste Nieuws schreef dat er 71 mails werden ingekeken van de professor en de krant sprak met ex-collega’s en oud-studenten. Uit hun onderzoek bleek dat de professor zich jarenlang schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om seksistische opmerkingen en het ongepast benaderen van studenten.

In februari bevestigde de KU Leuven dat er verschillende meldingen waren binnengekomen over de man. Hun universiteitsbestuur en de faculteiten hebben ‘contractueel afdwingbare afspraken gemaakt’, schrijft Veto dinsdag op basis van een mail die de decaan heeft uitgestuurd naar studenten en personeel. Zijn vertrek gaat vanaf vandaag in.

Bezinnen

De KU Leuven bevestigt dat nieuws ook aan onze redactie. “De professor neemt de komende maanden de tijd om te bezinnen”, aldus woordvoerder Sigrid Somers. Tot het einde van het jaar (31 december 2022), mag de prof geen professionele activiteiten uitvoeren – dat geldt zowel binnen als buiten de KU Leuven. “De persoon zal zich verder laten coachen en begeleiden. Dit is een duidelijke break.” De KU Leuven benadrukt nog dat “de erkenning van de slachtoffers cruciaal is voor hen”.

De KU Leuven en Liesbet Heyvaert, decaan van de faculteit Letteren, wensen verder niet te reageren.

