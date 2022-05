Ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans wordt nieuwe burgemeester Grimbergen

Discussie over een nieuwe Jumbo-supermarkt in de gemeente heeft ervoor gezorgd dat in Grimbergen een motie van wantrouwen werd ingediend tegen het huidige gemeentebestuur. CD&V, Vernieuwing en N-VA nemen het bestuur over en zij schuiven Bart Laeremans (Vernieuwing) naar voren als nieuwe burgemeester. En hij is geen onomstreden figuur. De man was tot 2015 politicus voor Vlaams Blok en later Vlaams Belang. Daarna bleef hij in Grimbergen actief in de partij Vernieuwing. Een deelname aan het bestuur in Grimbergen kon alleen wanneer alle leden van Vernieuwing de laatste banden met Vlaams Belang hadden verbroken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 maakte Laeremans zijn partij tot de grootste (21,9 procent) van Grimbergen, met liefst 3498 voorkeurstemmen voor zichzelf. Toch nam hij daarna genoegen met een functie als schepen, waarbij hij zich - meer dan de huidige burgemeester - kritisch toonde voor de plannen van supermarktketen Jumbo, het struikeldossier van de coalitie.

(Joris Herpol)