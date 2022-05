Geldkoerier stal miljoenen van Hema en Albert Heijn

Waardetransportbedrijf RCCS uit Waddinxveen heeft volgens De Telegraaf om en bij de 5 miljoen euro cash van de grote winkelbedrijven achterovergedrukt. Al kan het exacte bedrag nog niet bevestigd worden. “Het gaat alleszins om miljoenen”, zo klinkt het.

In maart van dit jaar viel het doek over RCCS, dat al een tijdje in moeilijke papieren zat.

Eigenlijk werd RCCS een beetje tegen eigen wil en dank in een grote speler op de Nederlandse markt. Nadat een concurrent failliet ging in 2019 namen zijn een aantal grote klanten zoals Albert Heijn, Hema en Shell over.

Maar het bedrijf, dat voorheen eigenlijk uitsluitend voor kleinere winkelbedrijven werkte, was daar administratief en organisatorisch eigenlijk niet op voorzien en slaagde er ook niet in om alles op punt te krijgen.

In twee jaar tijd maakte RCCS meer dan 17 miljoen euro verlies. De 5 miljoen euro die werden verduisterd, werd gebruikt om die put deels te vullen.

Het gerecht zal de bestuurder van RCCS nu mogelijk vervolgen, al heeft niemand zich persoonlijk verrijkt.

Hoe het kon dat de winkelketens nooit zelf hebben gemerkt dat er geld verdween, wordt nog onderzocht.