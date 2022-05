Pas veroordeelde kinderverkrachter, die naar Ibiza vluchtte, op Most Wanted-lijst geplaatst

De 54-jarige Rony Van Weyenberg, die in ons land veroordeeld werd voor verkrachting van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, staat sinds woensdag op de Most Wanted-lijst. De man vluchtte na zijn veroordeling afgelopen vrijdag onmiddellijk naar Ibiza.

De 54-jarige man werd op 20 mei veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Het Hof van Beroep beval zijn onmiddellijke aanhouding, maar de politiediensten konden hem niet meer aantreffen op zijn thuisadres. De man zat blijkbaar bij zijn vriendin in Nederland en nam van daaruit het vliegtuig naar Ibiza.

Intussen staat hij nationaal en internationaal geseind. Dinsdag werd hij ook op de Belgium’s Most Wanted-lijst geplaatst, de lijst met de door ons land meest gezochte voortvluchtige criminelen.

Politie en parket roepen iedereen die informatie heeft over de mogelijke verblijfplaats van Van Weyenberg op om de Federale Politie te contacteren via het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Aan meneer Van Weyenberg zelf wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk aan te bieden bij een politiedienst in de buurt van waar hij verblijft.

