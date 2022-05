China noemt hen “studenten”, maar ze worden vervolgd en opgesloten: gehackte documenten tonen schokkende behandeling van Oeigoeren in strafkampen

Een volle baard is al voldoende reden om opgesloten te worden. De “schuldigen” worden in kampen heropgevoed onder de dreiging van een geweer en wie probeert te vluchten, riskeert doodgeschoten te worden. Een consortium van internationale journalisten doorprikt met behulp van een hacker het verhaal dat China over de behandeling van de Oeigoerse islamitische minderheid ophangt. Volgens de autoriteiten in Peking melden de “studenten” zich vrijwillig in educatieve centra. In werkelijkheid gaat het om de systematische vervolging van tienduizenden mensen.